"Le groupe africain nous a rejoints": l'ambassadeur roumain au Kenya fait une remarque raciste

La Roumanie a annoncé samedi le rappel de son ambassadeur au Kenya, condamnant des propos racistes récemment tenus à Nairobi, selon un communiqué du ministère... 10.06.2023, Sputnik Afrique

Lors d'une rencontre organisée le 26 avril dans l'enceinte de l'Onu, un singe est apparu à la fenêtre de la salle de conférence. Bucarest, qui affirme n'avoir été informé de l'incident que cette semaine, "a engagé une procédure pour rappeler son ambassadeur". Dans un tweet, le diplomate kenyan Macharia Kamau, ancien numéro 2 du ministère des Affaires étrangères, s'est dit "consterné et écoeuré"."C'est une véritable honte que d'avoir tenté de dissimuler cette ignominie. C'est intolérable et inacceptable à n'importe quelle époque et encore plus au 21e siècle!", a-t-il fustigé.

