https://fr.sputniknews.africa/20230610/le-chien-qui-a-sauve-les-enfants-dans-la-jungle-colombienne-disparait-mysterieusement--1059837177.html

Le chien qui a sauvé les enfants dans la jungle colombienne disparaît mystérieusement

Le chien qui a sauvé les enfants dans la jungle colombienne disparaît mystérieusement

Le chien qui avait permis de localiser des enfants perdus dans la jungle colombienne a disparu à son tour. Les rescapés avaient passé 40 jours seuls dans un... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T21:19+0200

2023-06-10T21:19+0200

2023-06-10T21:19+0200

international

colombie

chiens

sauvetage

opération de sauvetage

crash d'avion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/14/1044806076_0:28:1920:1108_1920x0_80_0_0_45436b310a6efcbd34e29627366e5303.jpg

Un héros méconnu. Wilson, l’un des chiens ayant permis de retrouver des enfants dans la jungle de Guaviare, est désormais introuvable, annoncé l’armée colombienne. L’animal, un berger belge, était un élément clé de l’opération de sauvetage, il avait notamment retrouvé un biberon ayant appartenu à l’un des enfants égarés.Le chien policier avait finalement retrouvé la trace du groupe d’enfants et a passé un certain temps avec eux, avant de se perdre, a annoncé le Président colombien Gustavo Petro. Les recherches se poursuivent pour retrouver le héros à quatre pattes.Retrouvés vivantsCe 9 juin, Gustavo Petro avait annoncé que quatre enfants avaient été retrouvés vivant dans la jungle, après y avoir erré pendant 40 jours. Ils avaient survécu au crash d’un avion Cessna 206, disparu des radars le 1er mai.Après la découverte de la carcasse de l’appareil, une vaste opération de sauvetage avait été lancée. Plus de 100 militaires avaient été déployés sur la zone, aidés par des dizaines d’indigènes connaissant le terrain. Des chaussures, des vêtements et des fruits fraîchement mâchés avaient peu à peu été retrouvées lors des recherches.Les rescapés, âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et un an avaient finalement été découvert vivants, mais présentant des signes de sous-nutrition. Ils ont par la suite été transférés par hélicoptère à San José de Guaviare.

colombie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, colombie, chiens, sauvetage, opération de sauvetage, crash d'avion