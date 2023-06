https://fr.sputniknews.africa/20230610/lafrique-du-sud-pourrait-payer-sa-position-non-alignee-en-ukraine-1059831750.html

L’Afrique du Sud pourrait payer sa position non alignée en Ukraine

L’Afrique du Sud pourrait payer sa position non alignée en Ukraine

L’Afrique du Sud, qui refuse de prendre position sur le dossier ukrainien, risque de voir son économie souffrir en cas de sanctions occidentales, rapporte... 10.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-10T15:07+0200

2023-06-10T15:07+0200

2023-06-10T15:07+0200

international

afrique du sud

sanctions

sanctions économiques

exportations

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1f/1059622778_0:0:3281:1847_1920x0_80_0_0_8601be24cfe59f7e1a687b9dd99da311.jpg

Une neutralité qui passe mal. L’Afrique du Sud, qui tente de maintenir une position d’équilibre sur le dossier ukrainien, pourrait subir les foudres économiques de l’Occident, rapporte Bloomberg. Des sanctions prises à l’encontre de Pretoria pourraient en effet affecter ses exportations, du côté des acheteurs américains et européens.La Chine reste cependant le plus gros partenaire commercial de Pretoria, leurs échanges bilatéraux dépassant les 56 milliards de dollars, contre 23 milliards pour les États-Unis ou 20 milliards pour l’Allemagne.Rapprochement avec MoscouCes derniers mois, Pretoria a montré plusieurs signes de rapprochement avec la Russie, en participant par exemple à des exercices navals conjoints, auxquels des forces chinoises ont aussi pris part.Pretoria est également actif au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Le pays accueillera le prochain sommet du groupe en août et souhaite que Vladimir Poutine y participe d’une manière ou d’une autre, même s’il est visé par un mandat d’arrêt international de la Cour pénale internationale (CPI).La position de l’Afrique du Sud envers l’Ukraine avait même fait sévèrement déraper l’ambassadeur américain à Pretoria, Reuben Brigety, début mai. Ce dernier avait en effet affirmé que la nation arc-en-ciel avait livré des armes à Moscou. Le diplomate avait finalement rétropédalé et s’était excusé, après avoir soulevé une vague d’indignations.

afrique du sud

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique du sud, sanctions, sanctions économiques, exportations, ukraine