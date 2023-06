https://fr.sputniknews.africa/20230610/endormi-depuis-600-ans-ce-supervolcan-risque-dentrer-bientot-en-eruption-1059832838.html

Endormi depuis 600 ans, ce supervolcan risque d’entrer bientôt en éruption

Endormi depuis 600 ans, ce supervolcan risque d’entrer bientôt en éruption

Le supervolcan italien des Champs Phlégréens, dont la dernière éruption remonte à 1538, pourrait de nouveau entrer en activité, selon une récente étude. 10.06.2023, Sputnik Afrique

Un géant qui ne dort que d’un œil. Le super volcan des Champs Phlégréens, situé dans la région de Naples, pourrait se réveiller, affirme une récente étude parue dans la revue Communications Earth & Environment.Les chercheurs s’inquiètent en particulier de l’état de la croûte qui recouvre la caldeira du volcan. Celle-ci est en train de passer d’une phase "élastique" à une phase "inélastique". Des dizaines de milliers de petits tremblements de terre se sont en effet produits dans la région, depuis la dernière éruption en 1538, ce qui a bouleversé les strates souterraines.L’étirement de la croûte du volcan a donc créé des fissures dans lesquelles pourrait s’immiscer le magma, conduisant à une nouvelle éruption. Même si celle-ci n’est pas certaine, comme l’explique dans un communiqué Stefano Carlino, co-auteur de l'étude et chercheur à l’University College de Londres (UCL).Un demi-million de personnes menacéesLes Champs Phlégréens n’exhibent pas une forme de volcan traditionnel, mais se présentent comme une légère dépression de 12 à 14 km de diamètre, sur laquelle vivent aujourd’hui plus de 360.000 personnes, souligne le communiqué de l’UCL. Au total, près d’un demi-million d'habitants sont installés dans un périmètre à haut risque, 800.000 autres vivent dans une zone à risque moindre.Le super volcan avaient déjà donné des signes d’activité ces dernières décennies, entraînant le déplacement de près de 40.000 habitants. L’éruption ayant entraîné la formation de la caldeira, il y a 30.000 ans, pourrait être la cause de l’extinction de l’homme de Néandertal selon certains chercheurs.

