Le Sénégal rouvre les consulats à l’étranger

Les consulats du Sénégal à l'étranger reprennent leurs activités après une fermeture temporaire décidée suite à une série d'agressions contre les missions... 09.06.2023, Sputnik Afrique

Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a annoncé, ce vendredi 9 juin, la reprise des activités de ses consulats à l’étranger fermés depuis le 6 juin en raison d'"une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du pays". Fermés pendant plusieurs joursLe ministère avait souligné le 6 juin que la décision de fermeture des consulats est une mesure conservatoire qui "fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York". L'ordre rétabli après des manifestationsDes manifestations spontanées ont suivi la condamnation le 1er juin de l'opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré pour la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme pour avoir poussé à la "débauche" une jeune femme de moins de 21 ans. Un total de 16 personnes ont trouvé la mort, à Dakar et Ziguinchor (sud), et 500 personnes ont été arrêtées suite à ces actes de violence, selon le ministère de l'Intérieur. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, a indiqué le 8 juin, lors d'une réunion avec les ambassadeurs accrédités à Dakar, que le gouvernement avait rétabli l'ordre dans le pays et continuera à le maintenir.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

