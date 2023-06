https://fr.sputniknews.africa/20230608/immigration-lafrique-du-sud-prolonge-les-permis-dexemption-de-pres-de-180000-zimbabweens-1059790400.html

Immigration: l’Afrique du Sud prolonge les Permis d'exemption de près de 180.000 zimbabwéens

L’Afrique du Sud a décidé de prolonger les Permis d'exemption de près de 180.000 Zimbabwéens (ZEP) jusqu’au 31 décembre prochain, a annoncé le ministère de... 08.06.2023, Sputnik Afrique

afrique du sud

afrique subsaharienne

zimbabwe

immigration

Le gouvernement sud-africain avait décidé de ne pas renouveler les ZEP dont les Zimbabwéens ont bénéficié depuis 2009, accordant aux détenteurs de ce document une période de grâce qui devait se terminer le 30 juin courant.Dans un communiqué, le ministère de tutelle a indiqué que "des développements importants" ont eu lieu depuis la dernière décision de prolongation prise en septembre 2022, notamment "une augmentation significative du nombre de demandes de visa et de dérogation".Il a ajouté que les services compétents du ministère reçoivent désormais entre 1.000 et 1.500 demandes de visa et de dérogation de manière quotidienne des ressortissants zimbabwéens concernés.

afrique du sud, afrique subsaharienne, zimbabwe, immigration