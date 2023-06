https://fr.sputniknews.africa/20230607/zimbabwe-plus-de-2000-cas-presumes-de-cholera-1059766972.html

Zimbabwe: plus de 2.000 cas présumés de choléra

Zimbabwe: plus de 2.000 cas présumés de choléra

Le nombre de cas présumés de choléra au Zimbabwe a dépassé les 2.000, avec 15 décès jusqu'à présent, depuis que l'épidémie s'est déclarée en février, a déclaré... 07.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-07T12:26+0200

2023-06-07T12:26+0200

2023-06-07T12:26+0200

zimbabwe

choléra

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/18/1051850456_0:574:1920:1654_1920x0_80_0_0_a90d362b0ad9000e9d8ce87c5e7bc70b.jpg

Face à l'augmentation des cas, le gouvernement a appelé à une approche multisectorielle et à une réponse globale au choléra pour enrayer la maladie, a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres."À ce jour, le Zimbabwe a enregistré 2.076 cas, dont 1.942 guérisons et 15 décès. Les dix provinces ont toutes signalé des cas suspects de choléra", a poursuivi M. Muswere.Il a précisé qu'Harare, la capitale du pays, faisait partie des trois provinces dans lesquelles 83% des cas ont été recensés à ce jour. Les deux autres sont les provinces de Manicaland et de Matabeleland South.M. Muswere a affirmé qu'au vu de l'augmentation continue du nombre de cas, le gouvernement a décidé d'adopter une approche multisectorielle de la réponse à l'épidémie, en mettant l'accent sur l'eau et l'assainissement, et en débloquant rapidement les fonds nécessaires à la lutte contre l'épidémie.

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

zimbabwe, choléra