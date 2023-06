https://fr.sputniknews.africa/20230607/un-juriste-international-amnesie-collective-face-aux-crimes-de-guerre-colossaux-de-loccident-1059778820.html

Un juriste international: "amnésie collective" "face aux crimes de guerre colossaux" de l’Occident

Un juriste international: "amnésie collective" "face aux crimes de guerre colossaux" de l’Occident

La Russie, en lançant son opération militaire spéciale, a agi en conformité avec les Accords de Minsk, affirme au micro de L’Afrique en marche le juriste... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Un juriste international: «amnésie collective» «face aux crimes de guerre colossaux» de l’Occident La Russie, en lançant son opération militaire spéciale, a agi en conformité avec les Accords de Minsk, affirme au micro de L’Afrique en marche le juriste Arnaud Develay. Les actions de Moscou contrastent totalement avec la politique de l’Occident, qui déclenche des guerres dans le monde entier, souvent sans se soucier d'un semblant de légalité.

Selon Arnaud Develay, juriste en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, l’opération militaire spéciale russe a commencé "après huit ans de bombardements incessants sur des populations civiles du Donbass par l’armée ukrainienne, en violation totale de l’esprit de la Charte des Nations unies et du mémorandum de Minsk de septembre 2014, entérinée par le Conseil de sécurité de l’Onu de même que des Accords de Minsk II du 12 février 2015, également approuvés par le Conseil de sécurité. La France, l’Allemagne et la Fédération de Russie étaient garantes de ces accords à travers l’OSCE. Au lieu de lancer des négociations avec des représentants légitimes des Républiques autonomes de Lougansk et de Donetsk et de suspendre la loi interdisant la pratique et l’enseignement de la langue russe, les bombardements ont continué faisant actuellement au moins 20.000 morts".À cet égard, les allégations de crimes de guerre formulées à l'encontre du président Poutine, notamment par un ex-sénateur et ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter dans son livre "Vladimir Poutine: L’Accusation" coécrit avec Alain Pellet et Bruno Cotte, semblent à M.Develay pour le moins infondées.Le juriste en droit international indique que "le droit international a été complètement mis de côté, délaissé en faveur d'objectifs inavouables qui portaient sur une réorganisation du monde avec l'Otan et les États-Unis en son sein comme étant les gendarmes du monde. Et ce faisant, il a fallu prendre certaines libertés dans le narratif imposé à l'opinion publique".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

