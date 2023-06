https://fr.sputniknews.africa/20230607/patrouille-conjointe-des-bombardiers-strategiques-russes-et-chinois-1059782825.html

Patrouille conjointe des bombardiers stratégiques russes et chinois

Patrouille conjointe des bombardiers stratégiques russes et chinois

Des bombardiers stratégiques russes et chinois Tu-95MS et H-6k ont mené une mission de patrouille conjointe dans la région Asie-Pacifique, selon la Défense... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'une patrouille conjointe de bombardiers stratégiques russes Tupolev Tu-95MS et chinois H-6k dans la région Asie-Pacifique.Les avions ont survolé ensemble les mers du Japon, de Chine orientale et la partie occidentale du Pacifique pendant huit heures. Des chasseurs Su-30SM et Su-35S russes et des J-11b chinois ont protégé les bombardiers. À certaines étapes du vol, des chasseurs d'autres pays ont escorté les avions russes et chinois.

