https://fr.sputniknews.africa/20230607/le-premier-cimetiere-de-dechets-nucleaires-du-monde-sinstalle-dans-ce-pays-europeen-1059761243.html

Le premier cimetière de déchets nucléaires du monde s'installe dans ce pays européen

Le premier cimetière de déchets nucléaires du monde s'installe dans ce pays européen

À plus de 400 mètres de profondeur dans la roche finlandaise, le dépôt d'Onkalo est conçu pour abriter au total 6.500 tonnes d'uranium. Il sera la première... 07.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-07T08:25+0200

2023-06-07T08:25+0200

2023-06-07T08:25+0200

finlande

ue

nucléaire

déchets radioactifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104034/88/1040348887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6ebc30e597160cdb3b3f77b001be628.jpg

Baptisé Onkalo, le cimetière sera la première installation de stockage de combustible nucléaire usé au monde, souligne le quotidien "Helsingin Sanomat", notant que ce site de stockage est conçu pour abriter au total 6.500 tonnes d'uranium, soit assez pour contenir le combustible usé par les cinq réacteurs nucléaires finlandais pendant toute leur durée de vie.Citant Johanna Hansen, géologue et coordinatrice de la recherche et du développement du projet, la publication souligne que l'uranium usé sera enfermé dans d'épais étuis en cuivre et enfoui dans la roche, avant que le tunnel ne soit obturé avec un immense bouchon cunéiforme en acier renforcé.Les travaux à Onkalo ont démarré en 2004 et les derniers essais auront lieu début 2024, explique la géologue, ajoutant qu'il faudra attendre près de 250.000 ans pour que les radiations émanant des déchets les plus toxiques retombent à des niveaux sûrs.

finlande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

finlande, ue, nucléaire, déchets radioactifs