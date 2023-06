https://fr.sputniknews.africa/20230607/en-france-lassemblee-nationale-adopte-un-budget-des-armees-record-1059781507.html

En France, l'Assemblée nationale adopte un budget des armées record

La chambre basse du parlement français a adopté ce 7 juin en première lecture un budget militaire des armées record de plus de 413 milliards d'euros sur sept... 07.06.2023, Sputnik Afrique

Les députés à l'Assemblée nationale ont largement adopté ce mercredi 7 juin en première lecture un texte pour abonder le budget des armées de 413,3 milliards d'euros sur sept ans (2024-2030), afin de moderniser les forces militaires. Malgré les critiques de l'opposition sur des "effets d'annonce", et sur le report des investissements les plus importants après la fin du quinquennat Macron, le texte a été adopté à l'Assemblée nationale par 408 voix contre 87. Ce document est désormais attendu au Sénat. L'exécutif espère une adoption définitive avant le 14 juillet.Les 413,3 milliards de cette loi de programmation (LPM) représentent une hausse de 40% par rapport à la précédente. Ils doivent notamment permettre de moderniser la dissuasion nucléaire. Trente milliards doivent servir à couvrir l'inflation.La LPM, qui sera actualisée en 2027 par un vote du parlement, entend aussi "moderniser" l'appareil militaire: dix milliards pour l'innovation, six milliards pour "l'espace", quatre milliards pour le "cyber", cinq milliards pour les drones, etc.

