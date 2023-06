https://fr.sputniknews.africa/20230606/un-footballeur-algerien-interpelle-en-france-pour-tentative-de-meurtre-sur-sa-sur-1059747584.html

Un footballeur algérien interpellé en France pour "tentative de meurtre" sur sa sœur

Un footballeur algérien interpellé en France pour "tentative de meurtre" sur sa sœur

Ishak Belfodil, joueur international algérien, a été placé en garde à vue en France puis relâché. En cause, une dispute violente avec sa jeune sœur. Faute de... 06.06.2023, Sputnik Afrique

Des vacances en France dans la maison familiale ont tourné mal pour le footballeur franco-algérien Ishak Belfodil. Dans la nuit du 4 au 5 juin, l’international a été placé en garde à vue à Trappes (Yvelines, une vingtaine de kilomètres a l'ouest de Paris) pour "tentative de meurtre", a révélé le 4 juin Le Parisien, sans donner le nom du sportif. Son identité a ensuite été divulguée à l’AFP par une source policière.Le 4 juin, l’homme de 31 ans s’est battu avec sa sœur, âgée de 15 ans, qui a prévenu la police. De multiples traces rouges autour du cou et des griffures sur les avant-bras de la fille ont été constatées par les policiers arrivés sur place.Ishak Belfodil a ensuite été entendu dans le commissariat d'Élancourt et placé en garde à vue. Le 5 juin, le sportif a été relâché, faute de plainte de la part de sa sœur. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’une empoignade, les deux s’en prenant l’un à l’autre. L’affaire a été classée.Le Franco-Algérien compte 19 sélections en équipe nationale d’Algérie depuis 2013. Ishak Belfodil a porté les couleurs de l'Olympique lyonnais entre 2009 et 2012 avant d'évoluer dans des formations italiennes et allemandes. Il occupe actuellement le poste d’attaquant du club qatari Al Gharafa SC.

