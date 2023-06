https://fr.sputniknews.africa/20230604/une-offensive-ukrainienne-repoussee-dans-la-region-de-zaporojie-1059712262.html

Une offensive ukrainienne repoussée dans la région de Zaporojié, selon les autorités locales

Les forces ukrainiennes, ainsi que des mercenaires étrangers, ont tenté de passer à l'offensive dans la région de Zaporojié mais ont été repoussées, a annoncé... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Les militaires russes ont repoussé ce dimanche 4 juin une offensive ukrainienne près de la frontière entre la république populaire de Donetsk et la région de Zaporojié, a fait savoir Vladimir Rogov, membre du conseil d'administration de cette dernière.Selon lui, les membres des forces armées ukrainiennes ont été épaulés par des mercenaires polonais dans l'attaque. L'ennemi a utilisé notamment des véhicules blindés M113 et M1224 MaxxPro de facture américaine, ainsi que des chars T-72.Bien que l'armée russe ait stoppé la progression de l'ennemi et l'ait fait reculer, les combats se poursuivent actuellement dans la zone, précise l'officiel.

