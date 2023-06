https://fr.sputniknews.africa/20230604/une-fusillade-eclate-dans-une-auberge-de-jeunesse-en-afrique-du-sud-1059698355.html

Une fusillade éclate dans une auberge de jeunesse en Afrique du Sud

Sept personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées dans une fusillade survenue samedi dans la ville de Durban (617 km de Pretoria), a indiqué la... 04.06.2023, Sputnik Afrique

"Des hommes armés non identifiés ont pris d’assaut une auberge située dans le township d’Umlazi, au sud de Durban, et ouvert le feu sur neuf personnes âgées de 20 à 40 ans", a déclaré le porte-parole du Service de police sud-africain (SAPS) dans la province du KwaZulu-Natal, Jay Naicker. Soulignant que le motif de la fusillade est inconnu à ce stade, il a noté que la police a été mobilisée pour appréhender les assaillants, alors que les détectives de l'équipe de travail provinciale ont été chargés d'enquêter sur l'incident. L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Les dernières statistiques du SAPS montrent une augmentation dans les différentes catégories de crimes, en particulier le meurtre, le viol, le détournement et l'enlèvement. Le ministre de la police, Bheki Cele, a brossé cette semaine au Parlement un tableau sombre sur la situation de la sécurité dans le pays, révélant que 6.289 personnes ont été assassinées au cours du premier trimestre 2023, soit une hausse de 206 cas par rapport à la même période de l'année dernière. Il a ajouté que le pays a enregistré 49.226 cas d'agression durant les trois premiers mois de cette année, soit une augmentation de 3.480 cas par rapport à la même période de 2022.

