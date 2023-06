https://fr.sputniknews.africa/20230603/liran-compte-creer-une-coalition-navale-dans-locean-indien-1059688413.html

L'Iran compte créer une coalition navale dans l'océan Indien

L'Iran compte créer une coalition navale dans l'océan Indien

Téhéran a l'intention de créer une coalition navale pour assurer la sécurité dans la partie nord de l'océan Indien, a fait savoir le commandant en chef de la... 03.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-03T15:19+0200

2023-06-03T15:19+0200

2023-06-03T16:10+0200

iran

océan indien

pakistan

arabie saoudite

bahreïn

irak

qatar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103039/32/1030393249_0:0:2440:1373_1920x0_80_0_0_b2a177a7a97ab56334e578e57fa6f8ff.jpg

La République islamique, ainsi que l'Arabie saoudite, le Pakistan et d'autres pays de la région envisagent de former une coalition pour assurer la sécurité maritime, a déclaré le contre-amiral iranien Shahram Irani cité par l'agence locale Mehr.Selon lui, la future alliance pourrait également compter parmi ses membres l'Inde, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et l'Irak.Evoquant l'émergence de nouvelles coalitions régionales et internationales, le contre-amiral a cité l'alliance navale réunissant l'Iran, la Fédération de Russie et la Chine, qui organise des exercices conjoints annuels.Auparavant, The Wall Street Journal a rapporté que les Émirats arabes unis s'étaient retirés de la coalition multinationale des Combined Maritime Forces dirigées par les États-Unis. Ces dernières sont actuellement déployées dans le Golfe, la mer Rouge et les détroits d’Ormuz et de Bab El-Mandeb.

iran

océan indien

pakistan

arabie saoudite

bahreïn

irak

qatar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

iran, océan indien, pakistan, arabie saoudite, bahreïn, irak, qatar