La Chine creuse un puits de pétrole censé être l’un des plus profonds au monde - vidéo

Fin mai, la Chine a ambitionné de creuser un trou de 10.000 mètres. Ce n’est pas les fouilles archéologiques qui inspirent l’Empire céleste, mais les sites... 03.06.2023, Sputnik Afrique

Le plus important producteur de pétrole de Chine a commencé à forer un puits de plus de 10.000 mètres de profondeur dans le désert du Taklamakan, qui appartient à la région autonome ouïghoure du Xinjiang, selon l’agence Xinhua.La société pétrolière et chimique Sinopec a précisé que le puits devrait être creusé dans les plus courts délais, à savoir 457 jours. Son fond devrait atteindre finalement des roches vieilles jusqu’à 145 millions d’années et pourrait donner aux chercheurs de nouvelles données géologiques ainsi qu'un accès à des réserves de pétrole ultra-profondes.Pékin ambitionne d’y identifier des ressources minérales et énergétique, dont des hydrocarbures comme le pétrole et le gaz.Une profondeur qui n’a jamais pu être égaléeLe puits devra devenir l'un des plus profonds jamais forés au monde. Pour le moment, le forage le plus profond jamais creusé par l’être humain descend jusqu’à plus de 12 km sur la péninsule de Kola, à l'intérieur du cercle polaire, en Russie.Les travaux ont duré pendant une vingtaine d’années sans jamais atteindre l’objectif de forer un trou de 15 km de profondeur.

