https://fr.sputniknews.africa/20230603/-frenesie-dichotomique-moscou-repond-aux-protestataires-ukrainiens-en-afrique-du-sud-1059688160.html

"Frénésie dichotomique": Moscou répond aux protestataires ukrainiens en Afrique du Sud

"Frénésie dichotomique": Moscou répond aux protestataires ukrainiens en Afrique du Sud

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a ironisé sur les protestataires ukrainiens qui ont entonné des chants soviétiques en marge d’une réunion... 03.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-03T15:10+0200

2023-06-03T15:10+0200

2023-06-03T15:10+0200

international

ukraine

censure

manifestation

urss

chanson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

Drôle de manière de protester. Des manifestants ukrainiens qui ont voulu perturber la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS en Afrique du Sud, mais ils l’ont fait en chantant… des chants soviétiques, comme l’a fait remarquer Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.Les protestataires ont notamment entonné la chanson "Tchervona Routa", du compositeur et poète soviétique Volodymyr Ivassiouk. Une œuvre si célèbre qu’elle a donné lieu à une comédie musicale, contant l’amour d’un mineur de Donetsk avec une jeune fille des Carpates. Maria Zakharova s’est donc étonnée que des manifestants reprennent en chœur une telle chanson, alors que le gouvernement de Kiev fait au contraire tout pour gommer le "patrimoine commun" entre Russes et Ukrainiens, que ce soit au nom d’une lutte contre la culture russe ou d’une décommunisation.Censure en tous genresMaria Zakharova s’est encore demandé jusqu’où Kiev pourrait aller dans la censure, pour effacer les œuvres et artistes soviétiques. La porte-parole a souligné le paradoxe, rappelant que l’URSS avait participé au rayonnement et au développement de la culture ukrainienne.Une ironie aigre-douce puisque Kiev a d’ores et déjà entrepris de censurer certaines œuvres russes. Le Parlement ukrainien, la Rada, a ainsi déclaré non grata la musique russe dans l’espace public et les médias, de tout artiste ayant acquis la citoyenneté russe depuis 1991.Même refrain pour la littérature russe, avec l’interdiction d’imprimer des livres signés de citoyens russes, sauf ceux ayant renoncé à leur nationalité pour adopter la citoyenneté ukrainienne. En janvier, l’université Académie Mohyla de Kiev, le plus ancien établissement d'enseignement supérieur du pays, avait pour sa part banni intégralement l'usage du russe sur le campus. Certaines gares et stations ont fait de même.Le 1er juin, les ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) s’étaient réunis au Cap, pour discuter notamment de la dédollarisation et de l’élargissement du groupe à d’autres États.

ukraine

urss

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, censure, manifestation, urss, chanson