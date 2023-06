https://fr.sputniknews.africa/20230602/le-nouveau-drone-de-combat-russe-sirius-entame-ses-essais-en-vol---video-1059663673.html

Le nouveau drone de combat russe Sirius entame ses essais en vol - vidéo

Le nouveau drone de combat russe Sirius entame ses essais en vol - vidéo

La mise en ligne sur les réseaux sociaux des images d’un nouveau drone d’attaque russe Sirius témoigne du fait que l’appareil est entré en phase d’essais en... 02.06.2023, Sputnik Afrique

En commentant les images d’un drone bimoteur publiées sur les réseaux sociaux, l’expert russe en matière d’aéronefs sans pilote Denis Fedoutinov a identifié l’appareil comme un drone de type MALE (moyenne altitude longue endurance) Sirius."Sur la vidéo mise en ligne on voit le vol d’un nouveau drone Sirius développé bien rapidement par le groupe Kronstadt. Il est évident que Kronstadt a profité des solutions déjà utilisées pour développer son drone précédent Inokhodets, également connu sous le nom d’Orion. Il est également fort probable que la version lourde du drone hérite de toute une série de sous-systèmes développés initialement pour un modèle plus léger", a signalé l’expert à Sputnik.Ce que l’on sait de ses caractéristiquesSelon lui, il est encore tôt pour parler de fabrication en série car au moins deux ans la séparent de l’étape des essais en vol.Selon les informations publiées auparavant, le Sirius aura une masse au décollage de deux tonnes, une envergure de 23 mètres et une endurance de 20 heures. Son plafond sera de 7.000 mètres et sa vitesse de croisière de 180 km/h.

