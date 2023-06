https://fr.sputniknews.africa/20230601/moscou-nomme-la-condition-dintegration-aux-brics-1059642574.html

Moscou nomme la condition d’intégration aux BRICS

Les BRICS ne devraient pas intégrer les États qui ont adhéré aux sanctions anti-russes a déclaré le chef adjoint de la diplomatie russe. Une vingtaine de pays... 01.06.2023, Sputnik Afrique

"Les BRICS ne doivent pas inclure des pays qui ont adhéré à la politique illégale, abusive, se trouvant hors du domaine juridique, des sanctions unilatérales appliquées contre la Russie et d'autres États", a déclaré Sergueï Riabkov, présent au Cap à la réunion des BRICS.Selon lui, la Russie joue un rôle "clé, le plus important" concernant "qui, comment et quand on sera admis dans les BRICS".

