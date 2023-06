https://fr.sputniknews.africa/20230601/lavrov-denonce-les-pratiques-neocoloniales-de-loccident-et-fait-leloge-des-brics-1059651803.html

Lavrov dénonce les "pratiques néocoloniales" de l'Occident et fait l'éloge des BRICS

Lavrov dénonce les "pratiques néocoloniales" de l'Occident et fait l'éloge des BRICS

Le chef de la diplomatie russe a dénoncé les "pratiques néocoloniales" de l'Occident et a fait l'éloge de l'ouverture comme de la solidarité des BRICS, lors... 01.06.2023, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux tentent d'influer sur la coopération économique entre les États souverains au moyen de sanctions et de chantage, a déclaré ce jeudi 1er juin Sergueï Lavrov, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) au Cap, en Afrique du Sud.Dans le même temps, le monde change rapidement et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine renforcent leurs positions économiques et se montrent prêts à défendre leurs intérêts souverains et jouer un rôle égal dans les processus mondiaux, a ajouté le ministre russe.BRICS dans un monde multipolaireLe ministre a fait l'éloge de l'ouverture et de la solidarité des BRICS qui vont jouer un rôle croissant dans les affaires internationales. Ce groupe a pour bases le multilatéralisme, l’inclusion à l'échelle internationale et la non-discrimination, a rappelé M.Lavrov.Son homologue chinois, Ma Zhaoxu, a souscrit à ces propos. Les chefs de diplomatie des pays membres des BRICS se sont rassemblés au Cap pour mener des discussions les 1er et 2 juin. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, ils devraient se pencher sur plusieurs dossiers internationaux d'actualité, l'interaction au sein des organisations internationales et surtout sur la préparation du 15e sommet des BRICS programmé pour les 23-24 août à Johannesburg. Le 2 juin, une rencontre des Amis des BRICS aura lieu au Cap. Outre les cinq pays membres du groupe, elle réunira 15 pays du Grand Sud, y compris ceux qui souhaitent rejoindre le groupe des Cinq.

