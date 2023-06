https://fr.sputniknews.africa/20230601/la-russie-cree-un-nouveau-lrm-sarma-avec-des-munitions-intelligentes-1059638558.html

La Russie crée un nouveau LRM Sarma avec des munitions "intelligentes"

Des ingénieurs russes développent un nouveau lance-roquettes multiple à mobilité accrue. L’arme sera dotée de munitions "intelligentes" et devra avoir une... 01.06.2023, Sputnik Afrique

Un nouveau lance-roquettes multiple Sarma de calibre 300 mm est en cours de constructions par des entreprises du complexe militaro-industriel de Russie, a fait savoir une source auprès de Sputnik.Selon l’interlocuteur, l’arme sera capable de réaliser des tirs avec des munitions guidées de haute précision. Pour ce faire, elle sera équipée d'un système automatisé avancé de contrôle et de guidage des tirs.Outre cela, l’arme aura une mobilité et une protection accrues.La source a aussi précisé que le Sarma serait la continuation du projet du lance-roquettes multiple Kama. Ce dernier était une modification du système Smertch équipé de six lance-roquettes au lieu de 12, et monté sur un châssis de camion Kamaz. Il était censé offrir une plus grande mobilité sur les autoroutes.Un système de guidage par satellitePour l’instant, les forces russes utilisent des missiles guidés dans le lance-roquettes multiple Tornado-S, qui a également un calibre 300 mm. Ces munitions sont équipées d'un système de guidage inertiel par satellite et permettent d'atteindre différentes cibles avec une grande précision.

