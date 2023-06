https://fr.sputniknews.africa/20230601/la-defense-russe-publie-une-video-des-frappes-contre-des-terroristes-ukrainiens-en-russie--1059656980.html

La Défense russe publie une vidéo des frappes contre des terroristes ukrainiens en Russie

Une tentative de forcer la frontière russe par plusieurs groupes de terroristes ukrainiens a été déjouée par l’armée russe dans la matinée du 1er juin. La... 01.06.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a rendu publique la vidéo montrant la destruction de plusieurs groupes de militaires ukrainiens qui ont essayé de passer la frontière et d'attaquer des localités russes, ce 1er juin.Au total, une cinquantaine d'entre eux ont été éliminés, précise l'instance. D’autres terroristes ukrainiens ont explosé sur le champ de mines. La ville russe de Chebekino, située à quatre kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, a subi des frappes ininterrompues pendant plusieurs heures. Au moins huit civils ont été blessés. Les forces armées russes ont répondu par des tirs de missiles et d’artillerie, notamment à l'aide de systèmes de lance-flammes lourds. Neuf frappes ont été réalisées par l’aviation aérospatiale. Plusieurs équipements militaires ukrainiens ont également été anéantis dont quatre blindés, un système de lance-roquettes multiples Grad et une camionnette.

