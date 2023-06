https://fr.sputniknews.africa/20230601/ces-mets-africains-classes-parmi-les-50-meilleurs-au-monde-en-2023-1059651196.html

Ces mets africains classés parmi les 50 meilleurs au monde en 2023

Le guide culinaire TasteAtlas a dressé un classement des 50 meilleures cuisines du monde, dans lequel trois mets africains ont tiré leur épingle du jeu. 01.06.2023, Sputnik Afrique

Des mets d’Afrique du Sud (11e), d’Égypte (26e) et du Cameroun (47e) sont des plats africains qui figurent dans le classement des 50 meilleures casseroles du monde établi par le site TasteAtlas.Top-3 des mets africainsLe Bobotie se place en première position (11e mondial). Ce plat sud-africain est concocté à partir de bœuf haché ou d’agneau, d’herbes, d’épices, de poudre de curry, de fruits et d’une finale de crème pâtissière aux œufs brun doré parfumée à la cannelle ou à la muscade. Avec des saveurs bien équilibrées –sucré et fruité du chutney, de la confiture d’abricot et du sucre, épicé du curry et du curcuma, aigre du vinaigre et salé de la viande.En deuxième position viennent les macaronis béchamel d’Égypte (26e mondial), qui est un mets composé de couches de pâtes (penne, cheveux d’ange ou macaroni au coude) avec une garniture de bœuf haché prise en sandwich entre les deux, et une garniture de sauce béchamel. Il est très prisé pour les festivités religieuses, en particulier pendant le Ramadan.Le ndolè du Cameroun vient compléter le podium africain (47e mondial). Spécialité culinaire et plat traditionnel très apprécié dans le pays, c’est l’un des deux plats nationaux. Il est concocté avec les feuilles vertes bouillies deux à trois fois avec du sel gemme pour leur faire perdre leur amertume. Dans une préparation cuite à base de pâte d’arachides fraîches et d’épices écrasées, on ajoute de la viande cuite en morceaux, du poisson fumé ou des crevettes fraîches ou fumées. Il est dégusté avec le plantain (frit ou bouilli), du manioc ou du riz.Sur le plan mondialC’est le pastel de choclo (Gâteau de maïs chilien) qui se retrouve en première position mondiale. Ce plat maison préféré chez lui est une tarte en forme de casserole qui est également populaire au Pérou, en Argentine et en Bolivie et composé de bœuf haché, de poulet, d’olives noires, d’oignons, d’œufs durs et de pâte à base de maïs fraîchement moulu, le fameux choclo.L’Escondidinho, mets traditionnel brésilien occupe la deuxième place. Avec une variété d’ingrédients, tels que le bœuf, du poulet, du poisson, du porc ou des crevettes, on l’appelle autrement escondidinho de carne seca (escondidinho de viande séchée), fait avec une combinaison de viande séchée et salée, et de purée de pommes de terre.Le troisième rang est occupé par un plat italien. La parmigiana en est la version la plus populaire en dehors de l’Italie. Elle est faite avec des aubergines, de l’huile d’olive, des oignons, du basilic, des tomates, de la mozzarella ou du fromage fior di latte et du Parmigiano-Reggiano râpé.

