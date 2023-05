https://fr.sputniknews.africa/20230531/nu-machette-a-la-main-il-souhaite-rencontrer-le-president-sud-africain-1059633514.html

Nu, machette à la main, il souhaite rencontrer le Président sud-africain

Nu, machette à la main, il souhaite rencontrer le Président sud-africain

Une scène surréaliste s’est produite en Afrique du Sud. Un homme entièrement nu muni d’une arme blanche et disant ne pas être dangereux a demandé à rencontrer... 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T20:03+0200

2023-05-31T20:03+0200

2023-05-31T20:10+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

cyril ramaphosa

arme blanche

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103777/84/1037778469_210:0:2791:1452_1920x0_80_0_0_bc345dccb99fbd70a48540b7eabe3ddc.jpg

Un individu sans vêtements et armé d’une machette, se réclamant non nuisible, a insisté pour avoir une rencontre avec le Président sud-africain Cyril Ramaphosa ce 31 mai à Pretoria, a relaté le site sud-africain d’information The Citizen.Selon le site sud-africain, l’homme souhaitait échanger sur les problèmes réels qui gangrènent le pays avec le chef de l’État.La statue de Nelson MandelaSelon le même témoin, l’homme s’en est pris à la statue de Nelson Mandela sur la colline de Meintjieskop qui surplombe la ville et abrite également le siège officiel du gouvernement et les bureaux du Président.Enfin de compte expulséD’après The Citizen, la police a, finalement, pu expulser l’homme de cet endroit historique sans avoir informé le Président Ramaphosa qui doit s’adresser à l’Assemblée nationale au Cap plus tard ce mercredi.Il n’est pas clair à ce stade si l’homme est affilié à un parti politique. Il a été emmené au centre de soins médicaux pour examen, selon le colonel Mavela Masonda, porte-parole de la police du Gauteng, cité par The Citizen.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, cyril ramaphosa, arme blanche