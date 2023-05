https://fr.sputniknews.africa/20230531/louganda-autorise-les-greffes-dorganes-humains-1059611550.html

L'Ouganda autorise les greffes d'organes humains

31.05.2023

2023-05-31T09:56+0200

2023-05-31T09:56+0200

2023-05-31T09:56+0200

L'Ouganda a légalisé les greffes d'organes humains après que le Président Yoweri Museveni a signé un projet de loi allant dans ce sens, a déclaré le 30 mai un responsable gouvernemental.La ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, a tweeté que M. Museveni avait approuvé le projet de loi ougandais de 2023 concernant le don et la transplantation d'organes humains visant à réglementer le don d'organes, de cellules et de tissus, ainsi que leurs greffes.La loi, la première du genre dans le pays, impose une peine d'emprisonnement à perpétuité à quiconque prélève un organe, un tissu ou une cellule d'un donneur vivant sans son consentement, ni une autorisation, et elle interdit la vente d'organes à des fins lucratives.La loi établit également un cadre juridique, à savoir le Conseil ougandais d'organes et de transplantation, pour superviser et réglementer le don et la transplantation d'organes et de cellules dans le pays.

