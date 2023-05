https://fr.sputniknews.africa/20230531/les-brics-peuvent-aider-facilement-au-developpement-de-la-rca-selon-lambassadeur-du-pays-1059605103.html

"Les BRICS peuvent aider facilement au développement de la RCA", selon l’ambassadeur du pays

"Les BRICS peuvent aider facilement au développement de la RCA", selon l’ambassadeur du pays

Plusieurs pays africains expriment leur intérêt envers les BRICS. L’ambassadeur de la RCA en Russie, Léon Dodonou-Pounagaza, explique à Sputnik Afrique quel... 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T11:00+0200

2023-05-31T11:00+0200

2023-05-31T11:29+0200

afrique

république centrafricaine

brics

g7

investissements

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1f/1059614984_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_345c3f572b06979a0bee39f921dd0253.jpg

L'ambassadeur centrafricain à Moscou, Léon Dodonou-Pounagaza, s'est montré optimiste aux projets des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) dans son pays.En avril, le groupe a réaffirmé son engagement envers la République Centrafricaine en mettant en place une série de projets de développement dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes, digitales, des services et des industries minières."Les BRICS peuvent aider facilement au développement de la République centrafricaine. Je suis optimiste aux réalisations qu’ils vont effectuer ", a déclaré à Sputnik Afrique M.Dodonou-Pounagaza.Selon l'ambassadeur, beaucoup de projets ont été adoptés lors d’une récente visite de Larissa Zelentsova, présidente de l’Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS.Un capital d’investissement supérieurM.Dodonou-Pounagaza rappelle que les pays des BRICS contribuent plus que les puissances économiques du G7 à la croissance mondiale depuis 2020.Après le siège, bientôt une filiale de la NBD?À la mi-avril, Léa Mboua Doumta, ministre centrafricaine du Commerce et de l'Industrie, a indiqué que les BRICS pourraient ouvrir une filiale de leur Nouvelle banque de développement (NBD) dans le pays. Prié de préciser s’il y avait des obstacles pour l’arrivée des investisseurs, l’interlocuteur de Sputnik reconnaît que toutes les démarches administratives prennent du temps.

afrique

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, république centrafricaine, brics, g7, investissements, opinion