Le Président érythréen rencontre Vladimir Poutine à Moscou

Le Président érythréen rencontre Vladimir Poutine à Moscou

31.05.2023 - Vladimir Poutine a accueilli ce mercredi le Président érythréen, Isaias Afwerki, qui est arrivé la veille à Moscou pour une visite officielle.

Une rencontre des Présidents russe et érythréen, en visite en Russie, a débuté ce mercredi 31 mai au Kremlin. Il s'agit de la première entrevue des deux chefs d'État.Moscou et Asmara ont l'intention de signer ce 31 mai plusieurs accords intergouvernementaux, a annoncé Vladimir Poutine pendant l'entretien.Selon le service de presse du Kremlin, les dirigeants comptent étudier les perspectives de relations russo-érythréennes et des dossiers d'actualité régionaux et internationaux.Relations Russie-ÉrythréeMoscou a établi les relations diplomatiques avec l'Érythrée le jour de la déclaration d'indépendance du pays. Les contacts bilatéraux se sont intensifiés au milieu des années 2010, le ministre érythréen des Affaires étrangères Osman Saleh Mohammed se rendant régulièrement en Russie. La première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Érythrée depuis l'établissement des relations diplomatiques a eu lieu le 26 janvier 2023. L'Érythrée a été l'un des pays à s'opposer aux résolutions antirusses de l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation en Ukraine.En 2022, les échanges commerciaux russo-érythréens se sont chiffrés à 13,521 millions de dollars, contre 9,314 millions en 2021, selon les documents diffusés par les autorités russes à la veille de la rencontre les Présidents.

