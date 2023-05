https://fr.sputniknews.africa/20230530/les-medias-occidentaux-essaient-de-remplacer-la-realite-avertit-un-chercheur-1059600711.html

Les médias occidentaux essaient de "remplacer la réalité", avertit un chercheur

La réforme du Règlement sanitaire international soulève de nombreuses questions. La tendance est à la politisation de l’Organisation mondiale de la santé et à... 30.05.2023, Sputnik Afrique

Les médias occidentaux essaient de «remplacer la réalité», avertit un chercheur La réforme du Règlement sanitaire international soulève de nombreuses questions. La tendance est à la politisation de l’Organisation mondiale de la santé et à la suppression de droits souverains des États. Сela est notamment dû à la substitution de la réalité, estime Lucien Cerise, chercheur en ingénierie sociale.

L’Onu et l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS) travaillent sur la réforme du Règlement sanitaire international et le traitement des pandémies. En pleines discussions sur ce projet, qui prévoit un nouvel accord juridiquement contraignant ancré dans sa constitution, l’OMS annonce que l’humanité doit se préparer à combattre la "Maladie X". Une pathologie qui pourrait être à l’origine d’une pandémie plus mortelle que celle du Covid-19.Les médias joueraient un rôle clé dans ce processus. M.Cerise rappelle qu’en Occident la couverture des événements ukrainiens suit souvent le même schéma: "la recréation médiatique de la réalité essaie de remplacer la réalité". En outre, les techniques d'ingénierie sociale ont été utilisées pour transformer la société ukrainienne. Lucien Cerise affirme au micro de L’Afrique en marche qu’il "faut comprendre que c’est un levier de contrôle psychologique, comportemental et social. C’est une franche atteinte aux libertés individuelles via les techniques bien connues de l’ingénierie sociale. Le but en est de transformer les structures et les organisations sociales en vue de mieux les soumettre et les contrôler".De ce point de vue, affirme l’expert, "la levée de boucliers des Africains, l’Iran, la Russie, l’Italie, la Malaisie et le Brésil, lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé, qui a eu lieu le 22 mai 2022, contre la réforme du Règlement sanitaire international proposée par les États-Unis et portée à bouts de bras par l’OMS était totalement juste et louable".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

