La trêve humanitaire au Soudan prolongée de 5 jours

2023-05-30T09:48+0200

2023-05-30T09:48+0200

2023-05-30T09:48+0200

afrique subsaharienne

soudan

états-unis

arabie saoudite

cessez-le-feu

Les États-Unis et l’Arabie Saoudite ont annoncé le prolongement de 5 jours de la trêve au Soudan. Cette dernière devait prendre fin le 29 mai.Il s’agit de nouvelles livraisons d'aide humanitaire, de la facilitation de la réparation des services essentiels et de l'évacuation des personnes armées des hôpitaux.Les belligérants ont également convenu de discuter d'un cessez-le-feu à plus long terme, ajoute le communiqué.Trêve initialeLa trêve initiale a été conclue entre les deux belligérants le 20 mai, également sous la médiation des États-Unis et de l’Arabie saoudite. Le cessez-le-feu a pris effet le 22 mai pour 7 jours.Malgré cet accord, visant l’ouverture de couloirs humanitaires, "il y a eu des violations commises par les deux parties qui ont considérablement entravé l'acheminement de l'aide humanitaire et le rétablissement des services essentiels", ont constaté le 28 mai les médiateurs dans un communiqué séparé.Le conflit armé au Soudan dure depuis le 15 avril. Il implique l’armée d’Abdel Fattah al-Bourhane et les paramilitaires de Mohamed Hamdane Daglo. La situation est surtout tendue à Khartoum, capitale du pays. Les combats ont entraîné une crise humanitaire majeure. Un nombre record de 25 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population soudanaise, ont besoin d'aide humanitaire et de protection, selon l'Onu.Depuis le début des combats, les deux partis ont plusieurs fois annoncé des trêves qui n'ont pas été observées.

afrique subsaharienne

soudan

états-unis

arabie saoudite

