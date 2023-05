https://fr.sputniknews.africa/20230530/la-chine-lance-son-vaisseau-spatial-habite-shenzhou-16-1059583537.html

La Chine lance son vaisseau spatial habité Shenzhou-16 - vidéo

Selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA), les astronautes de Shenzhou-16 effectueront des tests et des expériences d'ampleur en orbite dans... 30.05.2023, Sputnik Afrique

La Chine a lancé le 30 mai le vaisseau spatial habité Shenzhou-16, envoyant trois astronautes pour une mission de cinq mois.Le vaisseau spatial, monté sur une fusée porteuse Longue Marche-2F, a décollé depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine.Commandant de la mission, le vétéran Jing Haipeng, dont c'est le quatrième vol spatial, est accompagné de l'ingénieur Zhu Yangzhu et de Gui Haichao, professeur et premier civil chinois dans l'espace.Selon l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (CMSA), les astronautes de Shenzhou-16 effectueront des tests et des expériences d'ampleur en orbite dans divers domaines.Ils devraient notamment réaliser des opérations scientifiques de haut niveau dans le domaine d'étude de nouveaux phénomènes quantiques, de systèmes espace-temps-fréquence de haute précision, de vérification de la relativité générale et de l'origine de la vie, a fait savoir la CMSA.La mission parachèvera également la mise en place de grandes installations d'application extravéhiculaire dont des équipements d'expérimentation d'exposition biologique aux rayonnements.La Chine a réaffirmé le 29 mai vouloir envoyer un Chinois sur la Lune d'ici 2030, grand objectif d'un programme spatial qui progresse avec régularité depuis plusieurs décennies.Le pays a posé en 2019 un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. En 2020, il a rapporté des échantillons de Lune et finalisé Beidou, son système de navigation par satellite. En 2021, la Chine a fait atterrir un petit robot sur Mars.Le géant asiatique prévoit désormais de lancer chaque année deux missions spatiales habitées, selon la CMSA. La prochaine sera Shenzhou-17, qui devrait être lancée en octobre.

