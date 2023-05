https://fr.sputniknews.africa/20230530/la-bourse-nigeriane-afex-prevoit-de-simplanter-dans-sept-nouveaux-pays-africains-1059602770.html

La bourse nigériane AFEX prévoit de s’implanter dans sept nouveaux pays africains

Toute entreprise aspire à l’élargissement de son champ d’activités. La bourse privée nigériane des matières premières agricoles AFEX ne fait pas exception. À... 30.05.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

nigeria

bourse

commerce

bloomberg

côte d'ivoire

togo

ghana

bénin

tanzanie

AFEX Commodities Exchange (AFEX), bourse privée des matières premières agricoles du Nigéria, compte débourser au moins 65 millions de dollars pour le financement de l’ouverture de bureaux dans sept nouveaux pays africains pour profiter de la croissance du commerce sur le continent, a annoncé Ayodeji Balogun directeur général d’AFEX, relayé par l’agence de presse américaine Bloomberg.Selon M.Balogun, AFEX Commodities s’étendra à la Côte d’Ivoire en 2023 et au Ghana en 2024, avant de s’installer au Bénin, au Togo, en Tanzanie, en Éthiopie et en Zambie.Améliorer le commerce intra-africainPour M.Balogun, il faut éliminer les barrières commerciales dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine afin de libérer une valeur significative " dans les contrats au comptant et négociés en bourse, les produits à revenu fixe et les produits dérivés d’AFEX, dont les transactions quotidiennes totalisent actuellement environ 2 milliards de nairas (environ 4.333.333 de dollars).

2023

