https://fr.sputniknews.africa/20230530/kiev-a-perdu-environ-440-soldats-un-stock-de-munitions-et-plusieurs-pieces-dartillerie-en-24h-1059597210.html

Kiev a perdu environ 440 soldats, un stock de munitions et plusieurs pièces d’artillerie en 24h

Kiev a perdu environ 440 soldats, un stock de munitions et plusieurs pièces d’artillerie en 24h

Environ 440 soldats ukrainiens, un stock de munitions, un missile antiradar HARM, sept roquettes de HIMARS et huit drones ont été perdus par l’armée de Kiev en... 30.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-30T17:14+0200

2023-05-30T17:14+0200

2023-05-30T17:14+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

pertes

destruction

m142 himars

agm-88 harm (missile air-sol)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/11/1056210282_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_924194361e6b3e600ac6d3452359c095.jpg

En ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont réalisé des frappes groupées à l’aide d’armes air-sol de précision à longue portée. Elles ont été effectuées contre les centres de commandement ukrainiens qui préparaient des attaques terroristes sur le territoire russe, a annoncé ce 30 mai le ministère russe de la Défense dans son bilan. Toutes les cibles ont été atteintes.Pertes humainesAu total, les troupes russes ont neutralisé près de 440 militaires ukrainiens en ces dernières 24 heures. Jusqu’à 145 d’entre eux ont été pris pour cible sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev ont aussi perdu jusqu’à 40 militaires sur l’axe de Koupiansk, et plus de 140 autres dans les zones du sud de Donetsk et de Zaporojié. Enfin, plus de 85 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 30 sur celui de Kherson.Les forces russes ont aussi mis en échec deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance.Des armements réduits en cendresLa défense aérienne russe a intercepté un missile antiradar HARM, sept roquettes de HIMARS et détruit huit drones, détaille la source.Parmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent deux obusiers Gvozdika, un Akatsiya, un Msta-B, un D-20 et deux D-30. Un radar AN-TRQ-50 de fabrication américaine a également été mis hors service.Les troupes russes ont aussi réussi à anéantir un entrepôt de munitions de l’armée ukrainienne.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé 88 postes d’artillerie ainsi que du personnel et du matériel militaire dans 96 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 429 avions, 235 hélicoptères et 4.379 drones. Elle a détruit 424 systèmes de défense sol-air, 9.328 chars et autres blindés, 1.100 lance-roquettes multiples, 4.941 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 10.544 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, pertes, destruction, m142 himars, agm-88 harm (missile air-sol), drone