https://fr.sputniknews.africa/20230530/ce-croiseur-russe-dote-de-missiles-hypersoniques-zirkon-debutera-ses-essais-en-mer-fin-2023-1059596567.html

Ce croiseur russe doté de missiles hypersoniques Zirkon débutera ses essais en mer fin 2023

Ce croiseur russe doté de missiles hypersoniques Zirkon débutera ses essais en mer fin 2023

Après la modernisation qu’il subit à l’heure actuelle, le croiseur à propulsion nucléaire Amiral Nakhimov entamera ses essais en mer à la fin de l’année 2023... 30.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-30T16:29+0200

2023-05-30T16:29+0200

2023-05-30T16:29+0200

russie

marine russe

admiral nakhimov (croiseur lance-missiles nucléaire)

tsirkon (missile)

ministère russe de la défense

modernisation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104100/06/1041000603_0:586:5257:3543_1920x0_80_0_0_0898007edf2707192f8e37440541e372.jpg

Le croiseur à propulsion nucléaire Amiral Nakhimov, qui portera des missiles Zirkon, commencera ses essais en mer fin 2023, a déclaré ce 30 mai le ministre russe de la Défense lors d'une réunion téléphonique au ministère.Selon Sergueï Choïgou, les travaux de modernisation du navire devraient s’achever un an après cette période de test, vers la fin de 2024.Après sa mise en service, le vaisseau continuera à accomplir des tâches dans le cadre de la flotte du Nord, a noté M.Choïgou.Des missiles volant à une vitesse de 10.000 km/hSelon les données officielles, la frégate de la flotte du Nord Amiral Gorchkov a été le premier navire à être doté des missiles Zirkon.D’une portée de 1.000 kilomètres, ils peuvent voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et jusqu’à 20 kilomètres d’altitude.D’après la Défense russe, le Zirkon est le premier missile hypersonique de croisière au monde capable d’effectuer un vol aérodynamique prolongé en manœuvrant dans l’atmosphère grâce à son propre moteur.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, marine russe, admiral nakhimov (croiseur lance-missiles nucléaire), tsirkon (missile), ministère russe de la défense, modernisation