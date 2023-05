https://fr.sputniknews.africa/20230530/a-moscou-une-ukrainienne-arretee-alors-quelle-emmenait-des-orphelins-a-letranger-1059594022.html

À Moscou, une Ukrainienne arrêtée alors qu'elle emmenait des orphelins à l'étranger

À Moscou, une Ukrainienne arrêtée alors qu'elle emmenait des orphelins à l'étranger

Comme l'a déclaré à Sputnik une source des forces de l'ordre, l'Ukrainienne est arrivée en Russie en "suivant les instructions de la fondation Save Ukraine"... 30.05.2023, Sputnik Afrique

Une citoyenne ukrainienne a été arrêtée dans la capitale russe, elle prévoyait d'embarquer avec elle des enfants laissés sans protection parentale dans les nouvelles régions, a déclaré à Sputnik une source des forces de l'ordre.La suspecte a reconnu qu'elle n'était pas une parente des enfants, qu'elle ne les connaissait pas. Une certaine "bénévole Anastasia" a entièrement financé cette opération.En janvier, Vladimir Poutine a chargé le gouvernement, la médiatrice des enfants et les autorités locales d'identifier les orphelins vivant dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les régions de Zaporojié et de Kherson afin de leur fournir rapidement une aide de l'État et un soutien social. À son tour, Maria Lvova-Belova, médiatrice présidentielle pour les droits de l'enfant, a annoncé le lancement du projet "Tous les enfants du Donbass dans des familles". Elle a souligné qu'il était important d'aider les nouvelles régions à s'intégrer dans le champ juridique de la protection de l'enfance en Russie.

