Une nouvelle tache solaire quatre fois plus grande que la Terre: quel en serait l’effet

Une nouvelle tache solaire quatre fois plus grande que la Terre: quel en serait l’effet

Les astronomes ont découvert une tache gigantesque sur la surface du Soleil. Celle-ci ne devrait pourtant pas causer de perturbations majeures sur Terre sauf... 29.05.2023, Sputnik Afrique

Une tache de 50.000 km de diamètre, soit quatre fois la taille de notre planète, a fait son apparition sur le Soleil. Elle est si grande qu’on peut la voir à l’œil nu depuis la Terre, a annoncé le 25 mai le magazine européen de l’actualité scientifique Sciences et Vie.Désignée sous le nom d’AR3311, elle est née après la puissante éruption solaire de classe M qui s’est produite le 16 mai. La classe M est le deuxième niveau le plus élevé sur l’échelle de classification des éruptions solaires, précise le magazine.Selon l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), on ne peut estimer qu’à 20% la probabilité d’une tempête solaire de la classe X, la plus puissante de la catégorie, pouvant être émise par cette tache. À savoir, une tempête solaire de la classe X ne fait pas seulement voir de belles aurores polaires mais peut surtout gravement perturber et même bloquer le travail des systèmes énergétiques de télé et radio communication.Quels effets pour les habitants de la Terre?L’éruption solaire du 16 mai a engendré une tempête solaire. Mais malgré son importance, elle ne devrait presque pas avoir d’effets négatifs sur les habitants de la Terre, à part une répercussion relativement légère sur les systèmes de télécommunication.Les taches solaires ne sont pas nécessairement synonymes de perturbations majeures. Il ne faut pas les confondre avec une éjection d’une masse coronale (CVE). Celle-ci provoque des perturbations dans l’ionosphère de la Terre et peuvent causer des problèmes pour les transmissions radio.Ainsi, bien que la tache solaire AR3311 soit impressionnante par sa taille, elle ne devrait pas causer d’explosion cataclysmique, éclaircit Sciences et Vie. Selon les chercheurs, elle se situe aujourd’hui sur la partie du Soleil tournée vers la Terre ce qui la rend parfaitement visible sans télescope. Les scientifiques préviennent toutefois que les astronomes amateurs devraient se procurer des lunettes de soleil spéciales dotées d’une protection UV et infrarouge 100% pour se préserver les yeux d’un rayonnement extrêmement actif.

