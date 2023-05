https://fr.sputniknews.africa/20230529/un-general-ukrainien-nomme-deux-villes-qui-pourraient-passer-bientot-sous-le-controle-russe-1059579097.html

Un général ukrainien nomme deux villes qui pourraient passer bientôt sous le contrôle russe

Un général de brigade ukrainien à la retraite met en garde les autorités du pays contre leur prochaine contre-offensive qui pourrait conduire à de nouvelles... 29.05.2023, Sputnik Afrique

Le désir du Président Zelensky de lancer une contre-offensive coûte que coûte au lieu de renforcer la défense ukrainienne engendra de nouvelles pertes, il est temps de se préparer à céder les villes de Slaviansk et de Kramatorsk, a déclaré le général de brigade des forces ukrainiennes à la retraite, Serhiy Kryvonos, à la chaîne de télévision Priamiy.Selon le général, l’armée russe possède des ressources et munitions nécessaires pour poursuivre sa marche au-delà d’Artiomovsk. Dans le même temps, les forces ukrainiennes font face à une pénurie de munitions d’artillerie, a-t-il rappelé.Le 26 mai, l’ex-député et procureur général de l’Ukraine Yuri Loutsenko a reconnu qu’Artiomovsk était sous le contrôle total des forces russes. Il a rajouté que poursuivre les combats pour cette ville n’avait aucun sens.Après avoir libéré la ville d’Artiomovsk (Bakhmout), les forces russes pourraient poursuivre leur progression vers Tchassov Yar, a annoncé le 27 mai le Military Watch Magazine. La victoire d’Artiomovsk ouvre en effet de nouvelles voies, permettant à l’artillerie russe d’avancer, pour frapper d’autres positions ukrainiennes dans le Donbass.

