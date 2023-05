https://fr.sputniknews.africa/20230529/apres-la-reelection-derdogan-une-politique-plus-pro-occidentale-en-turquie-1059578449.html

Après la réélection d’Erdogan, une "politique plus pro-occidentale" en Turquie?

Après la réélection d’Erdogan, une "politique plus pro-occidentale" en Turquie?

Quelle sera la stratégie politique étrangère turque après la nouvelle victoire de Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle? Malgré plusieurs options, le... 29.05.2023, Sputnik Afrique

Selon le politologue, en matière de politique étrangère, la Turquie continuera d'adhérer à la feuille de route décrite précédemment, s’interrogeant sur la prochaine nomination au poste de ministre des Affaires étrangères. Selon lui, un candidat à ce poste, Ibrahim Kalin, actuellement porte-parole du Président Erdogan, est partisan "d’une politique plus pro-occidentale".Il estime que la Turquie œuvrera pour l’amélioration des relations avec la Syrie, pour le règlement du conflit en Ukraine et le rétablissement de la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.De son côté, Barış Doster, politologue et expert en relations internationales à l'université de Marmara, malgré son avis mitigé, pense également que la politique actuelle demeurera.M.Aksakal a cité en exemple l’évolution des relations d’Ankara "avec Israël, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Égypte ou l’Arabie saoudite".Un développement avec confiancePour Önder Aksakal, président du Parti de la gauche démocratique, en dépit de l’ingérence occidentale, la Turquie poursuivra son développement avec confiance, sous la direction du Président Erdogan.

