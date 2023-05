https://fr.sputniknews.africa/20230528/voici-pourquoi-labattage-de-vaches-et-de-brebis-sera-un-crime-en-algerie-1059542825.html

Voici pourquoi l’abattage de vaches et de brebis sera un crime en Algérie

Face à une régression inquiétante de son cheptel bovin et ovin en raison notamment de l’abattage illégal des femelles productives interdit depuis plusieurs... 28.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhafid Henni, a annoncé ce samedi qu’un projet de loi criminalisant l’abattage des vaches, brebis et chèvres était en cours de préparation au niveau de son département, rapporte TSA.Il a précisé qu’égorger des vaches ou des brebis va "devenir un acte criminel" en Algérie.Selon TSA, le cheptel diminue de manière critique dans le pays en raison de l’abattage illégal des femelles productives, de la sécheresse qui a fortement réduit la surface des pâturages, des techniques d’élevage archaïques et des maladies infectieuses."Notre cheptel est menacé de disparition à cause de l’abattage des femelles productives", alerte le ministre.Saisie et amende en cas d’infractionL’abattage de la femelle du cheptel a beau être interdit depuis plusieurs années, sur le terrain, des vaches, des brebis et des chèvres sont régulièrement égorgées pour être vendues comme viandes dans les boucheries, d’où les mesures rigoureuses prévues par le projet de loi.

