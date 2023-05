https://fr.sputniknews.africa/20230527/une-artiste-turque-decroche-le-titre-de-la-meilleure-comedienne-au-festival-de-cannes-2023-1059525386.html

Une artiste turque décroche le titre de la meilleure comédienne au Festival de Cannes 2023

Le prix d'interprétation féminine à la 76e édition du Festival de Cannes a été décerné à la comédienne turque Merve Dizdar pour son rôle dans "Les herbes... 27.05.2023

L'actrice turque Merve Dizdar a décroché samedi le prix d'interprétation féminine à la 76e édition du Festival de Cannes pour son rôle dans "Les herbes sèches", du réalisateur Nuri Bilge Ceylan. "J'aimerais dédier ce prix à toutes les femmes qui mènent une lutte pour surmonter les difficultés à exister dans ce monde et garder l'espoir", a déclaré l'actrice qui interprète Nuray, une femme qui s'éprend d'un enseignant dans une province reculée de Turquie. A 36 ans, Merve Dizdar campe cette militante blessée dans un attentat et portant une prothèse, qui tente de se reconstruire. Deniz Celiloglu incarne Samet, cet enseignant venu de la ville, oscillant entre désespoir et misanthropie et plongé dans cette région rurale d'Anatolie, minée par le renoncement. Le réalisateur Nuri Bilge Ceylan avait reçu la Palme d'or en 2014 avec "Winter Sleep". PalmarèsLe Japonais Koji Yakusho, l'un des acteurs les plus célèbres dans son pays, a décroché samedi soir le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Perfect days" de Wim Wenders.Le réalisateur britannique Jonathan Glazer a remporté le Grand Prix pour "The Zone of Interest", alors que la Palme d'or a été décernée à la Française Justine Triet pour "Anatomie d'une chute", récompensant pour la troisième fois seulement de son histoire une réalisatrice.

