Quelles sont les territoires non autonomes et qui les gouverne?

La Semaine internationale de solidarité avec les peuples des territoires non autonomes se tient du 25 au 31 mai. L’événement a pour but de souligner la lutte... 26.05.2023, Sputnik Afrique

La Charte des Nations Unies définit un territoire non autonome comme un territoire "dont le peuple n'a pas encore atteint une pleine mesure d'autonomie". En 1946, plusieurs États membres des Nations Unies ont identifié des territoires non autonomes tombant sous leur administration et les ont placés sur une liste de l'ONU. Depuis, la plupart des territoires mentionnés ont acquis l'autonomie. À l’exception de 17 d’entre eux, dont les puissances administrantes sont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et la Nouvelle-Zélande.Au total, 1.724.029 personnes vivent actuellement dans ces conditions, selon les dernières données de l'Onu.

