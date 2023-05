https://fr.sputniknews.africa/20230526/la-chine-appelle-a-des-relations-plus-solides-avec-lafrique-1059485242.html

La Chine appelle à des relations plus solides avec l’Afrique

La Chine a appelé, jeudi, à des relations plus solides et mutuellement avantageuses avec le continent africain, tout en proposant une série de mesures pour... 26.05.2023, Sputnik Afrique

chine

afrique subsaharienne

international

L’Afrique est devenue une puissance importante avec une influence mondiale et une stature internationale qui se renforce, a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, lors d’une réception à l’occasion de la journée de l’Afrique.La Chine et l’Afrique ont plus que jamais besoin de renforcer l’unité et la coopération, a dit le chef de la diplomatie chinoise, appelant les deux parties à sauvegarder leurs intérêts et leurs droits et appuyer leurs positions respectives au sujet des questions de souveraineté, de développement et de dignité.La Chine et l'Afrique sont aussi appelées à promouvoir la synergie entre l’initiative chinoise "la Ceinture et la Route" et l’Agenda 2063 de l'Union africaine et d'autres stratégies de développement et à aider l'Afrique accélérer l’industrialisation et la diversification économique.Qin a, d’autre part, noté que la Chine et l'Afrique devraient promouvoir conjointement la réforme du système de gouvernance mondiale et sauvegarder les intérêts communs des pays en développement.

2023

Maghreb Arabe Presse

Actus

chine, afrique subsaharienne, international