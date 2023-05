https://fr.sputniknews.africa/20230526/des-manifestants-pour-le-climat-tentent-de-saper-un-congres-de-totalenergies-a-paris---images-1059506539.html

Des manifestants pour le climat tentent de saper un congrès de TotalEnergies à Paris - images

Des manifestants pour le climat tentent de saper un congrès de TotalEnergies à Paris - images

Un groupe d'activistes pour le climat a tenté de perturber ce 26 mai une réunion des actionnaires de TotalEnergies, qui a fait des bénéfices faramineux. Les... 26.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-26T19:42+0200

2023-05-26T19:42+0200

2023-05-26T19:44+0200

total

france

paris

manifestation

police

gaz lacrymogènes

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1a/1059506367_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_891eb749758ef0f17370351b82a108f7.jpg

Des dizaines de manifestants ont essayé de bloquer ce 26 mai l'assemblée générale de TotalEnergies à Paris. Les actionnaires se réunissaient pour approuver la stratégie du groupe, qui a dévoilé ses bénéfices records en février dernier.Les activistes ont tenté de pénétrer dans le tronçon de rue devant la salle Pleyel, lieu de cette réunion de l'entreprise, avant d'en être délogés. Au total, quelque 200 manifestants sont restés à proximité, scandant des slogans, avant de se disperser vers midi. Les militants du climat ne sont pas arrivés à leurs fins, tenus à distance par les gaz lacrymogènes. Six personnes ont été interpellées, selon la police.Cette réunion arrive à la fin d'une saison d'AG houleuses, marquées par des actions militantes contre les grands groupes sur fond de profits faramineux: 40 milliards de dollars de bénéfices ce trimestre pour les cinq majors, après une année 2022 faste.Stratégie validéeAu terme de trois heures largement dominées par ce sujet, les actionnaires, présents ou à distance, ont adopté à près de 89% la stratégie climat du groupe, comme en 2022. Une autre résolution, consultative, émanant de l'organisation d'actionnaires activistes Follow This a été repoussée mais a tout de même recueilli 30,4% des votes, presque le double d'une précédente mouture en 2020. En ciblant ses émissions indirectes ("scope 3"), celles liées au gaz et au pétrole que les clients consomment, la coalition demandait à TotalEnergies d'aligner ses objectifs de réduction d'émissions sur l'Accord de Paris de 2015, pour limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C par rapport au monde pré-industriel. "Tant que les investisseurs permettront aux compagnies pétrolières de provoquer un effondrement du climat en votant contre l'alignement avec l'accord de Paris, les majors pétrolières s'accrocheront à leur modèle commercial fossile aussi longtemps que possible", a lancé au micro Tarek Bouhouch, pour Follow This, déclenchant les huées de la salle. Alerte gouvernementaleLa ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a elle appelé TotalEnergies à "aller plus vite" sur les énergies renouvelables, ajoutant que les entreprises pétro-gazières "doivent se réinventer, sortir des énergies fossiles". Le groupe consacrera un tiers de ses investissements aux énergies bas carbone dans la décennie, mais il reste encore associé au pétrole et bientôt encore plus au gaz, sa priorité, à travers des projets en Irak, en Papouasie ou encore en Ouganda, avec le projet controversé de l'oléoduc chauffé Eacop devenu un symbole médiatique de la lutte anti-pétrole. Cette polémique s'ajoute à d'autres pour la major, critiquée pour le montant de ses impôts versés en France ou le salaire de son patron. Une hausse globale de 10% de la rémunération du PDG pour 2023 a d'ailleurs été adoptée par l'AG à une écrasante majorité.

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

total, france, paris, manifestation, police, gaz lacrymogènes, climat