Un attentat des services secrets ukrainiens contre des installations nucléaires en Russie déjoué

25.05.2023

2023-05-25T12:35+0200

2023-05-25T12:35+0200

2023-05-25T12:35+0200

"Un groupe de sabotage du Service de renseignement extérieur ukrainien a tenté de faire exploser une trentaine de lignes d'alimentation électrique des centrales nucléaires de Léningrad et de Kalinine", dans le nord-ouest du pays, début mai, a indiqué le FSB dans un communiqué.Objectif: l'arrêt des réacteurs nucléaires, la perturbation du fonctionnement normal des centrales nucléaires et un important préjudice à l'économie et à la réputation de la Russie, selon les services russes.Les saboteurs "ont réussi à faire exploser le pylône d'une ligne à haute tension et à déposer des mines au pied de quatre autres lignes à haute tension de la centrale nucléaire de Léningrad", située à une trentaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg.Des engins explosifs ont également été déposés près de sept pylônes de lignes à haute tension raccordées à la centrale de Kalinine.Deux citoyens ukrainiens ont été arrêtés en lien avec ces attentats et risquent jusqu'à 20 ans de prison, précise le communiqué.Les services spéciaux russes ont par ailleurs saisi 36,5 kilos d'explosifs et une soixantaine de détonateurs, selon le communiqué.Une enquête pour "sabotage" et "trafic d'explosifs" a été ouverte.

