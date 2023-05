https://fr.sputniknews.africa/20230525/lafrique-ne-doit-pas-redevenir-un-champ-de-bataille-geostrategique-previent-lua-1059473984.html

L'Afrique ne doit pas redevenir un champ de "bataille géostratégique", prévient l'UA

L'Afrique ne doit pas redevenir un champ de "bataille géostratégique", prévient l'UA

L'Union africaine a appelé les pays du continent à "résister à l'instrumentalisation" des grandes puissances sur le continent africain capables de le... 25.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-25T14:44+0200

2023-05-25T14:44+0200

2023-05-25T14:47+0200

afrique

conflit ukrainien

union africaine (ua)

addis-abeba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0d/1057260279_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f774b8d26a675774a314095852035038.jpg

L'Afrique ne doit pas redevenir un "terrain de bataille géostratégique", a déclaré jeudi le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat."Dans ce contexte international d'affrontement, des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de [recréer] de ce fait une nouvelle version de la guerre froide", a-t-il lancé au siège de l'UA à Addis Abeba, à l'occasion du soixantenaire de l'organisation.Moussa Faki Mahamat a salué les succès de l'OUA, "celui des indépendances et de la victoire contre l'apartheid, celui des progrès économiques significatifs, des sports, des arts, de l'accroissement du rôle international de l'Afrique".L'Afrique tient bon malgré les difficultésIl a parallèlement énuméré "les facteurs négatifs, tels que les changements inconstitutionnels de gouvernement et leur cortège d'oppression et de bâillonnement des libertés, l'insécurité, l'extension du terrorisme, l'extrémisme violent, la circulation incontrôlée des armes, les effets négatifs du changement climatique".Pourtant, selon lui, "malgré les difficultés de tous ordres, l'Afrique reste caractérisée par sa grande capacité de résilience", comme à l'époque de la pandémie, où elle a pu "tenir bon".Président en exercice de l'UA, le chef de l'État comorien Azali Assoumani a dénoncé "les conflits inter et intra-africains" ainsi que "le terrorisme [qui] perdurent" et menacent "par conséquent la paix, la sécurité, la démocratie et le développement de notre continent".

afrique

addis-abeba

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

afrique, conflit ukrainien, union africaine (ua), addis-abeba