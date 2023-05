En 24 h, la Défense russe a mis fin aux activités de cinq groupes de sabotage ukrainiens

Axe de Koupiansk: les forces russes ont anéanti trois véhicules, ainsi qu’un obusier D-30 et ont mis fin aux activités de quatre groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens.

Axe de Krasny Liman: les pertes ukrainiennes se sont montées à trois camionnettes, un canon automoteur Gvozdika, ainsi que des obusiers D-20 et D-30.

Axe de Donetsk: la partie ukrainienne a perdu trois blindés, deux autres véhicules et un obusier D-30. En outre, deux stocks de munitions ont été anéantis.

Axe de Donetsk-Sud et de Zaporojié: les forces russes ont détruit quatre véhicules, ainsi que deux obusiers D-30 et ont en outre réduit les activités d’un groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien.