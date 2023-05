https://fr.sputniknews.africa/20230524/une-surveillante-de-pensionnat-moscou-se-moque-de-la-rhetorique-us-vis-a-vis-de-pretoria-1059453479.html

"Une surveillante de pensionnat": Moscou se moque de la rhétorique US vis-à-vis de Pretoria

"Une surveillante de pensionnat": Moscou se moque de la rhétorique US vis-à-vis de Pretoria

La diplomatie russe a tourné en dérision les commentaires des États-Unis qui avaient accusé Pretoria de livrer des armes à Moscou. Selon un vice-ministre russe... 24.05.2023, Sputnik Afrique

L’éloquence américaine contre le gouvernement sud-africain et ses partenaires au sujet des relations avec la Russie est "une habitude bien ancrée de Washington de faire la morale"aux pays ayant des politiques indépendantes, a déclaré ce 24 mai le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.Le diplomate a ainsi commenté les récentes déclarations de l'ambassadeur américain en Afrique du Sud sur la question d'éventuelles livraisons d'armes à la Russie.Relations diplomatiques Moscou-Pretoria au beau fixeM.Riabkov a noté que la Russie achevait les préparatifs de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui aura lieu au Cap les 1er et 2 juin.Précédemment, l’ambassadeur américain Reuben Brigety avait, le 11 mai, accusé Pretoria d’avoir livré des armes à la Russie. Il a plus tard dû revenir sur ses propos et s’excuser. Le 15 mai, le Président Ramaphosa a assuré que son pays n’avait pas de "preuves concrètes" corroborant cette thèse.Thandi Modise, ministre sud-africaine de la Défense, a déclaré ce 24 mai à l’agence de presse Bloomberg que Pretoria n’avait livré aucune arme à la Russie, pas même un rat. Moscou avait indiqué à ce propos que les États-Unis devraient plutôt s’intéresser aux milliards de dollars qu’ils injectaient pour armer l’Ukraine.

