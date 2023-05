https://fr.sputniknews.africa/20230524/tina-turner-legende-du-rock-est-morte-a-83-ans-1059456610.html

Tina Turner, légende du rock, est morte à 83 ans

La chanteuse, danseuse, actrice et compositrice d'origine américano-suisse Tina Turner est décédée à 83 ans à son domicile non loin de Zurich, en Suisse, selon un communiqué publié ce mercredi 24 mai sur le compte Instagram* officiel de la légende du rock.En plus du rock, Tina Turner s'est illustrée dans le R'n'B, la soul, la dance et la pop. Elle est l'une des artistes les plus populaires du monde, avec des ventes de disques estimées à plus de 180 millions de disques. Parmi ses chansons les plus connues figurent Proud Mary (1970), Let's Stay Together (1984), Private Dancer (1984), What's Love Got to Do with It (1984), The Best (1989).Tina turner a été la première artiste noire et la première femme à faire la couverture du magazine Rolling Stone. Ce magazine l'a classée parmi les 100 plus grands artistes de tous les temps et les 100 plus grands chanteurs de tous les temps.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

