Russie-Afrique: "Nous continuerons à nous opposer à l'idéologie néocoloniale imposée de l'extérieur"

Deux mois avant le sommet Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, l’ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, a organisé un gala pour les diplomates africains en poste à Washington. L’occasion de retracer les axes majeurs de partenariat. La soirée à laquelle ont assisté quelques dizaines de représentants officiels africains.La Russie continue d’apporter un soutien global aux États africains, comme l’a fait l’Union soviétique qui a "aidé l’Afrique à lutter contre le colonialisme, le racisme et l’apartheid", a souligné le diplomate russe, car "les peuples africains méritent un traitement décent et équitable".Soutien polyvalent à l’AfriqueLa Russie prône "l'élargissement de la représentation des États africains sur les plateformes internationales, principalement au Conseil de sécurité de l'Onu et au G20", selon Anatoli Antonov. De plus, Moscou est déterminé à élargir les échanges commerciaux en accordant une attention particulière au transfert de technologies de pointe à l’AFrique.Le diplomate russe a fait savoir que Moscou remplissait ses obligations concernant les livraisons de produits alimentaires, d’ engrais et de carburant aux pays africains. Par ailleurs, la Russie envisage de doubler le nombre de bourses pour les étudiants africains et d'ouvrir des succursales d'universités et écoles secondaires en Afrique."Nous poursuivons également notre collaboration dans la sphère militaro-technique avec la fourniture d'armes et d'équipements militaires russes aux partenaires africains, la formation du personnel concerné", a déclaré l'ambassadeur russe.Le prochain 2e sommet Russie-Afrique, est appelé à renforcer la souveraineté des pays africains, a-t-il indiqué. Les dirigeants de tous les États du continent et des dirigeants d’organisations régionales sont attendus à Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet.

