La conjoncture mondiale devient de plus en plus volatile, car certains États veulent conserver leur place dans le concert des nations, sans tenir compte des autres, a déclaré en substance Vladimir Poutine ce 24 mai.Selon le Président russe, les peuples de nombreux pays subissent les conséquences dramatiques de coups d'État organisés de l'extérieur.M.Poutine a souligné que cela était directement lié au désir de certains États et associations "de préserver, de maintenir leur domination, d'imposer leurs règles, en ignorant complètement la souveraineté, les intérêts nationaux et les traditions des autres États".Des tentatives d'obtenir des avantages unilatérauxQui plus est, le dirigeant russe a souligné que ces pays cherchaient également à profiter seuls des secousses déclenchées par plusieurs États occidentaux dans les domaines de l'énergie et de l'alimentation.L’alternative à cette politique est le raffermissement de la stabilité, la construction d'un système de sécurité unique et indivisible et la résolution d'objectifs ambitieux en matière de développement économique, technologique et social, a conclu M.Poutine.

