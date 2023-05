"Les USA, qui luttent pour la liberté des médias, imposent des sanctions aux médias eux-mêmes"

"Nous n'avons pas permis qu'une décision formelle sur les sanctions contre la Russie soit prise et nous avons donc été exposés à diverses formes de pression de la part des partenaires occidentaux sous la forme de sanctions et de suspension de certains projets et programmes", a-t-il expliqué, soulignant que sa République comprenait qu’il ne s’agissait pas d’un conflit entre l’Ukraine et la Russie, mais entre l’Occident et la Russie.